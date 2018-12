Mark Hamill afirma que Darth Vader "era mejor que Trump"

EP Sin pelos en la lengua. Mark Hamill ha cargado contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableciendo una curiosa comparación entre el padre de Luke Skywalker y el actual y polémico inquilino de la Casa Blanca.

El actor que dio vida al maestro jedi de no se corta a la hora de expresar sus preferencias políticas, tal y como ha mostrado en el podcast 'Cape Up with Jonathan Capehart' del Washington Post. Comenta lo injusto que, a su parecer, es comparar al presidente Trump con el gran villano de la franquicia de Star Wars.

"Me enfado de verdad cuando la gente hace comparaciones de Donald Trump con Darth Vader, o incluso con Dick Cheney, porque Vader mostró arrepentimiento" señala Hamill en declaraciones a The Washington Post. Cheney fue el vicepresidente de George W. Bush y uno de los hombres con más poder de la época, tal y como recoge la película 'El vicio del poder' en la que Christian Bale (El Caballero Oscuro) es el encargado de encarnar al político.

En el episodio VI de 'Star Wars: El retorno del jedi', Darth Vader era la mano derecha del Emperador, pero mostrará arrepentimiento tras haber sido arrastrado al Lado Oscuro de la Fuerza. Se sacrifica por su hijo para evitar que sea ejecutado por el malvado emperador Palpatine (también llamado Darth Sidious).

No es la primera vez que Mark Hamill carga contra el presidente de Estados Unidos. Más de una vez ha afirmado que Carrie Fisher debería tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el lugar donde actualmente está la del propio Donald Trump.

En la última Comic-Con, Hamill acudió disfrazado de un Darth Vader naranja con una peluca de extraño peinado, en referencia al presidente estadounidense.