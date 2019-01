Filtrada una nueva imagen de 'Frozen 2' y su sinopsis

EP / Madrid Hace tan solo unos días, los 'fans' pudieron ver la primera imagen de 'Frozen 2'. Ahora, nuevas imágenes y una descripción de lo que será la secuela han salido a la luz.

La foto inicial, que aparecía en un calendario ruso, mostraba a Anna y Elsa de pie, una al lado de la otra, en un impresionante paisaje rosa y púrpura. Un usuario de Instagram pudo traducir la descripción que la acompañaba, revelando que Elsa, Anna, Kristoff y Olaf se adentrarán en el bosque para descubrir un misterio antiguo sobre el reino.

La segunda nueva imagen muestra una mirada diferente a Elsa y Anna, revelando su atuendo completo con Olaf a su lado. Esta imagen parece parte de una pieza más grande, ya que se puede ver a los alienígenas de 'Toy Story' de fondo.

A juzgar por las fotos, parece que la cinta se está alejando de los fríos escenarios de la original. Sin embargo, dado que Elsa y Olaf están en la ciudad, los fans pueden esperar que haya mucho hielo y nieve.

A pesar de esta filtración, Disney no se ha pronunciado ni ha publicado ninguna imagen promocional que ayude a confirmar este sorprendente hallazgo. Tampoco se ha estrenado durante 2018 el esperado tráiler de la segunda entrega, de la que se saben pocos detalles.

'Frozen 2', dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, se estrenará el 22 de noviembre de 2019. La primera entrega, que fue un gran éxito en taquilla con más de 1.200 millones de dólares de recaudación, consiguió dos premios Oscar, uno por 'Mejor Película Animada' y otro 'Mejor Canción Original' gracias a 'Let It Go'.