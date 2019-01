Ashton Kutcher comparte su teléfono para acercarse a sus fans y se arrepiente a las horas

V.S.M. Ashton Kutcher es uno de los actores de Hollywood más activos en redes sociales. El intérprete decidió este martes dar un nuevo rumbo a su estrategia en estas plataformas y optó por publicar su teléfono móvil. De esta manera, pretendía que sus fans tuviesen un contacto más directo con él.

Changing my social media strategy starting tomorrow. Stay tuned.

No obstante, el plan falló y el actor vio cómo le salía el tiro por la culata. Los seguidores aprovecharon el número de teléfono del actor para bombardearle con mensajes. Por eso, Kutcher tuvo que recular y cambiar su estrategia.

I will repost soon... sms is a fragile beast