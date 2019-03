Deadpool 'celebra' llegada de los X-Men al Universo Marvel

EP/ Madrid Con la compra de Fox por parte de Disney ya finalizada, superhéroes como X-Men o los Cuatro Fantásticos ya podrán formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Deadpool, por supuesto, también. Ryan Reynolds ha querido celebrarlo... eso sí, de una manera "muy Deadpool".

El actor compartió una foto en su perfil personal de Instagram y Twitter, una imagen del irreverente superhéroe subido en un autobús escolar y saludando con una mirada afable.

En el bus puede verse la palabra Disney, además de que el antihéroe bocazas lleva una gorra de Mickey Mouse en la cabeza. "Es como si fuese el primer día de Pool", escribe el actor, haciendo, justamente, un símil con la vuelta al cole.





Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr