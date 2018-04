Un activista rumano insulta a en pleno directo a Ana Rosa Quintana

C.D/Agencias 'El programa de Ana Rosa' ha vivido un nuevo momento de tensión este miércoles cuando ha conectado en directo con el reportero Miquel Valls, que se encontraba en la Plaza de Cataluña entrevistando a los manifestantes que están allí acampados protestando por los derechos de las personas sin hogar.

Uno de los manifestantes era el conocido activista rumano Lagarder Danciu, que aprovechó las cámaras del programa de Telecinco para insultar a su presentadora y directora, Ana Rosa Quintana. "Es una manipuladora y la mayor fascista de este país", le espetó Danciu.

"Quien ha privatizado los servicios sociales es el PP y ahora vienen aquí para atacar a Ada Colau. Eso es lo que hacéis desde Ana Rosa. Como habéis hecho con el independentismo porque hacéis un periodismo basura y Ana Rosa es fascista", continuó el activista.

La periodista no quiso entrar al trapo y se limitó a lanzar el siguiente comentario a sus tertulianos: "¿No os dais cuenta que aquí todo el mundo que no es independentista es fascista? Un señor que no sabe lo que es fascismo".

La Guardia Urbana de Barcelona acordonó esta mañana la Plaza de Cataluña coincidiendo con el desalojo de los dos campamentos levantados en el recinto desde hace semanas.