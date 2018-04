'El Intermedio' crea un musical sobre la 'pelea' de las reinas

U.M. El Gran Wyoming (como Freddie Mercury), Dani Mateo (como Brian May) y Gonzo (como John Deacon) son los protagonistas del nuevo vídeo viral de 'El Intermedio'. Los tres se ponen en la piel de la legendaria banda británica Queen para un número musical que trata el rifirrafe entre la reina Letizia y doña Sofía.

Denominado como ´´,canta: "Soy, la ´fucking queen´, una de las dos reinas sobra aquí". El sketch con mucho ritmo del espacio de La Sexta ha sido muy aplaudido por sus seguidores.

The fucking masters of the universe.