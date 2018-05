Nuevas fechas y destinos en la gira de 'Operación Triunfo'

EP / Madrid Los chicos de Operación Triunfo no dejan de cosechar éxitos. Cada vez son más personas las que piden nuevas fechas de la gira y parece que los deseos de los espectadores se están haciendo realidad. La venta de entradas de la gira de OT 2017 está siendo toda una locura. Este lunes salieron a la venta de manera oficial las entradas para el concierto solidario que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 29 de junio y ya están la mayor parte de las localidades vendidas por lo que no sería de extrañar que los triunfitos consigan colgar el cartel de sold out.

Tras este innegable éxito, los 16 chicos de OT se embarcan en una gira que les llevará a visitar más ciudades de nuestro país, en un espectáculo que hará historia. Las ciudades confirmadas hasta el momento eran Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Sevilla, A Coruña, Valladolid, Valencia, Pamplona, Murcia y Gijón. Sin embargo, este mismo martes hemos podido conocer las nuevas ciudades que visitarán nuestros triunfitos. El 20 de junio actuarán en Mallorca en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas; el 24 de junio en el BEC de Bilbao; el 4 de agosto en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm y el 25 de agosto en el Recinto de Concierto de Verano de Almería.

Aunque la preventa de entradas empieza este martes 8 de mayo, será mañana miércoles 9 de mayo a las 10 de la mañana cuando comenzará la venta general. Las entradas estarán disponibles en Red Ticketmaster y El Corte Inglés.