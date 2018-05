Eva Longoria celebra su 'baby shower'

EP / Madrid Eva Longoria se encuentra en la recta final de su embarazo, pero no por ello ha aparcado sus compromisos profesionales y su vida social. La actriz se muestra enérgica y entusiasmada ante la llegada de su primer hijo con Pepe Baston. Aunque ya no la veamos delante de las cámaras como cuando protagonizaba Mujeres Desesperadas, no quiere decir que Eva esté viviendo una etapa más relajada en su vida a nivel profesional. Al contrario, la ex de Tony Parker no para de trabajar bien ejerciendo como productora o bien liderando diferentes iniciativas benéficas, galas o eventos.

Un acto que sin duda recordará toda su vida ha sido la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una ocasión en la que una embarazadísima Eva estuvo acompañada de grandes amigos como Ricky Martin, Victoria Beckham o su excompañera de reparto, Felicity Huffman, quien ha podido vivir el gran ascenso que ha vivido Eva Longoria hasta lo más alto de Hollywood.

Como una buena estrella que va a ser mamá, ha celebrado un espectacular baby shower. Hasta aquí todo normal pero lo más inesperado ha sido el patrocinador de este dulce evento, Amazon. El gigante de compras online colaboró en la fiesta familiar, tiñiendo de amarillo la decoración, luciendo de su color corporativo.