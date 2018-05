Un niño canario, subcampeón de La Voz Kids

Diego R. Moreno

Emoción, lágrimas, alegría...un niño de Gran Canaria logró en la noche de este lunes el subcampeonato de la última edición de 'La Voz Kids'. Jeremai Cruz, de 14 años, residente y natural de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana encandiló a toda España en la final del programa de Telecinco con el célebre tema de Adele 'Someone like you'.





El joven, finalista del equipo Rosario, Se considera una persona sensible y confiesa que no ha dado clases de canto, aprende de manera autodidacta fijándose en los grandes artistas de la música como Christina Aguilera, Isabel Pantola o Whitney Houston. Melendi, que se fija en todos los detalles vocales, aseguró al principio de este edición que "tienes muchas posibilidades de llegar lejos al programa". Y el asturiano no se equivocó.

Tanto Rosario como Antonio Orozco, o el propio Melendi pensaban que era una niña cuando lo escucharon cantar en las audiciones a ciegas. "Tiene una voz mágica y lo ha demostrado en este tiempo de concurso", afirmaron los coaches este lunes, a pesar de elegir a Melani como la ganadora de esta edición.

Jeremai ha conquistado al corazón de Rosario – cantó con ella 'Pa'querer de la propia artista madrileña-, de Rosana y de todo el plató. El de Vecindario ha cantado canciones complicadas, muchas en inglés durante el transcurso del programa. Motivo que le ha llevado a estar entre los tres mejores artistas de La Voz Kids 2018.



Otros participantes canarios

Pero Jeremai no fue el único isleño en la edición de este año , de 13 años, Las Palmas de Gran Canaria;, de 13 años, Arucas y, de 12 años, Lanzarote fueron los compañeros canarios del subcampeón.

Todos demostraron el talento que impera en el Archipiélago al llegar al 'Último Asalto', e incluso cantar junto a David Bisbal. Incluso, Caraballo llegó a la semifinal, pero sin la fortuna de llegar a la final, que la rozó, según confesaron los 'coaches' del programa.

