Susanna Griso estalla en 'Espejo Público' al hablar con el defensor de 'La manada'

U.M. 'Espejo Público' contó el jueves 17 de mayo con una conexión con el profesor que defendió a los miembros de 'La manada'. Susanna Griso y sus colaboradores hablaron con él a través de una llamada telefónica en la que saltaron chispas.

En concreto, fue la presentadora la que más cabreada se le pudo ver con lo que estaba diciendo Luciano Méndez. Declaraciones como "los valores que priman en esta sociedad son esos, los que permiten que una tipa de 18 años tenga relaciones de todo normal con cinco hombres" hicieron estallar a Griso. Además, Méndez aseguró durante la entrevista que se trataba de una "presunta violación" y que defendía "a inocentes".

"¿Sabe lo que me atraganta?, primero que llame 'tipa' a la víctima", comenzó la presentadora, y continuó diciendo "segundo que ponga el foco en la víctima y no en los agresores". Las palabras de Griso no parecieron gustarle al profesor de la Universidad de Santiago, que se dirigió a ella llamándola "Susanita". El tono con el que lo hizo terminó por molestar a Griso: "¿Me ha llamado 'Susanita'?, joe, lo que me faltaba".