Tremenda bronca de los jueces a un concursante en 'MasterChef'

U.M. Daniel no parecía tener todas consigo en la última edición de 'MasterChef'. Los jueces, en concreto Pepe Rodríguez, ya se encargaron de recordarle que estaba presentando "nada más que un plato". Era la prueba de eliminación del programa y el concursante cocinó unas sardinas a la plancha con cebolla.

"No acabo de comprender unas sardinas quemadísimas, con una gota de una cebolla en 20 minutos. Dame alguna explicación más porque sigo sin entender lo que pasa", comentó Rodríguez después de que el participante tratara de explicar que "tenía la intención de hacer unos espaguetis marinados con un poquito de sardina y un poco de verduras pero no me ha dado tiempo".

"Tú has venido aquí para hacer esto con tantas pocas ganas, con tan poca ambición€ No te hablaré de la cara que se le habrá quedado a más de tres millones de personas viendo eso que has hecho", le advirtió Jordi Cruz tras reprocharle su cero "motivación" y "actitud".

La última en pronunciarse fue Samantha Vallejo-Nágera, quien ni siquiera probó ni valoró el plato, asegurando que le parecía "una vergüenza". La cosa no terminó ahí, ya que Cruz cogió una de las sardinas con las manos y la troceó esparciéndola por el plato. Tanto Cruz como Rodríguez calificaron la sardina de "palo seco". Tras la valoración, Daniel fue el concursante expulsado de la noche.