'Bailando con las estrellas' explota el morbo entre Bustamante y Yana

EP / Madrid Esta semana la pareja formada por David Bustamante y Yana Olina volvieron a hacerse con el protagonismo de Bailando con las Estrellas no solo de la tabla sino del baile y de su compenetración. La semana pasada marcaron la diferencia por su actuación Nothing else matters.

Un martes más los concursantes de Bailando con las Estrellas, sin excepción, se han dejado la piel sobre el escenario y lo hacen demostrando que han ensayado mucho a lo largo de toda la semana. Sus logros se van viendo semana tras semana aunque en esta cuarta gala los que han tenido que abandonar el concurso, tras Topacio Fresh y Merche, han sido Rossy de Palma y su pareja de baile.

Primer puesto para Bustamante y Yana

Los ensayos de David Bustamante y Yana Olina han sido sin duda los más comentados de la semana y es que entre ellos existe un feeling de lo más especial a pesar del empeño de ambos en dejar claro que entre ellos tan solo existe una relación de amistad.

Esta semana volvían a tomar el protagonismo del programa ya que la pareja si hace dos semanas bailaba Feliz -una canción del propio cántabro-, toda una declaración de intenciones, esta semana sorprendían con El anillo pa cuando... de Jennifer Lopez.

Su interpretación y compenetración sobre el escenario les supuso a la mediática pareja el primer puesto en la gala de este martes en 'Bailando con las estrellas'.