Fran abandona 'Pasapalabra' por "motivos familiares"

Fran, el concursante asturiano de 'Pasapalabra' abandona por "motivos familiares" la lucha para llevarse el suculento bote. "En unos días podré volver, todo va mejor, gracias por los apoyos", afirma en las redes sociales. Francisco José González Arias ya ha participado en casi medio centenar de tardes de este concurso, y ha conseguido ganarse las simpatías de muchos espectadores no solo gracias a su inteligencia (ha quedado muchas veces a una sola respuesta de ganarse un premio millonario) sino también por su forma de ser.

González siempre ha sido un fiel seguidor del programa. De hecho, reconoce que es ahí donde reside su éxito. Visitó 'Pasapalabra' por primera vez hace casi dos años. Pero entonces ya se había visto más de 100 programas. "Si no los podía ver en directo me los veía grabados", explicó el asturiano, que sigue estudiando cada día palabras en el diccionario aunque eso "no ayuda mucho", admite. "Nunca sabes lo que te va a tocar".La pasión que ha levantado entre el público es tal que muchos han acusado a Telecinco de favorecer a sus contrincantes contra él. Algo que el propio Fran se niega a creer. "Hay veces que mis preguntas me parecen más fáciles y al revés", asegura.

¿Qué quiere hacer Fran González con más de medio millón de euros de bote si lo consigue? Invertir en los estudios de sus sobrinos. De no ganarlo, no se irá a casa con una mala sensación. "Lo fundamental es la salud", confiesa.