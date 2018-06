'Supervivientes: Conexión Honduras' llega a su fin con dos bandos en la isla

EP / Madrid Última entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ antes de la esperada final de esta edición. Este domingo , Sandra Barneda dio su último adiós a los cuatro finalistas: Sofía, Raquel, Sergio y Logan.

La rivalidad va aumentando cada vez más en Cayos Cochinos. La enemistad entre los dos posibles finalistas, Raquel Mosquera y Sergio, se acrecienta por momentos, pues solo uno de los dos se convertirá en el tercer finalista elegido por decisión del público.

Mientras que Sergio y Logan hablaron mal de su compañera Raquel Mosquera, Sofía fue la única que se posicionó y dio la cara a favor de la peluquera: "No os paséis, en serio. A veces sois crueles, esas cosas sobran. Si ya sabéis cómo es, tenéis que saberla llevar". Por lo que a tres días de la final, pese a que solo habitan la isla solamente cuatro concursantes, se han dividido en dos bandos.

No hay pipa de la paz al final. Los supervivientes hasta han comido separados durante los últimos días de convivencia > https://t.co/0FBgMJbayp | #ConexiónHonduras13 pic.twitter.com/o1UJpbOtLt — Supervivientes (@Supervivientes) 10 de junio de 2018

Por un lado encontramos a Sofía y Raquel y por otro a Logan y Sergio, inseparables desde el principio del programa. Raquel Mosquera no ha querido dejar las declaraciones de sus enemigos en vano: "Entre ellos han hablado y han dicho que van a intentar hundirme", ha declarado.

En ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ también vimos las conexiones en directo de Hugo y Maestro Joao para saber las primeras sensaciones después de tantos meses en la isla. El ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa explicó con los ojos llorosos a la presentadora de Supervivientes su deseo al regresar a España: "Me siento mal. No he querido estudiar, he hablado mal a mi madre y no se lo merece. Quiero pedirles mil veces disculpas a mis padres por hacerles sufrir".

Pero no todo fueron palabras bonitas, pues Hugo quiso defenderse y arremeter contra la finalista Sofía Suescun: "Le he pedido perdón mil veces y me ha dejado muy mal delante de toda España". El expulsado además afirmó que quería "recibir unas pequeñas disculpas" por parte de Sofía, pero que él no se queda afincado en el pasado: "Le deseo lo mejor con Alejandro. Ya no me arrastro más, ni por Sofá ni por nadie".

Sandra Barneda también habló con el Maestro Jao quien, como hemos visto, ha evolucionado desde un principio en el que se sentía inseguro por sus compañeros hasta disfrutar de su paso por la isla y los demás participantes que ya se han convertido en su familia.

No faltó la gran pregunta de la presentadora hacia los recién expulsados. Mientras que el vidente apostó por Raquel Mosquera o Sofía como ganadoras de esta edición, Hugo se decantó por Logan.

Tras la visita del pasado jueves de María Jesús a su vuelta por la isla, este domingo volvió de nuevo al plató de 'Supervivientes'. María Jesús ha vuelto a recalcar que confía plenamente en el que será su futuro marido: "Confío plenamente en Julio. Sé perfectamente que si ha pecado de algo es de honesto, de sincera y buena persona conmigo. Yo sé que no ha hecho nada con ninguna", ha alegado. María Jesús ha apuntado como po Pero la calma no llegó a María Jesús pues la ex modelo volvió a encontrarse cara a cara con Saray, quien volcó la furia contra la concursante: "El alma la tienes podrida. Has sido falsa, embustera, tramposa. Eres como cuando al demonio se le ve el alma".