Adriana Abenia enseña por primera vez la carita de su hija

EP / Madrid Adriana Abenia ha compartido con todos sus seguidores el minuto a minuto de su embarazo y ahora, 20 días después de dar a luz, por fin podemos ver la carita de su hija Luna. Adriana ha presentado oficialmente a su pequeña y es que, aunque en otras ocasiones ha compartido fotos de ella, es la primera vez que muestra su rostro publicando esta tierna fotografía en su perfil personal de Instagram en la que aparecen madre e hija muy unidas.

Eran muchos los que estaban deseando ver la cara de su hija, desde que dio a luz en el hospital Montepríncipe el 17 de julio y por fin Adriana ha cumplido con la demanda de muchos de sus followers. Una preciosa fotografía en la que vemos a ambas en un idílico paisaje mientras ven el amanecer aunque hemos de decir que la carita de Luna atrapa todas las miradas haciendo que el resto de la fotografía quede en un segundo plano.

"Hoy me he llevado a Luna a que viera amanecer, total, ninguna de las dos dormíamos", ha escrito la colaboradora de televisión. Como era de esperar, no han tardado en llegar cientos de mensajes de fans y amigos comentando lo preciosa que es su hija, entre ellos leemos mensajes de otros televisivos como Laura Matamoros, Màxim Huerta, Tamara Gorro y otras personalidades como Pitingo o Bibiana Fernández.