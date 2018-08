Las emotivas palabras de Laura Escanes al hijo de Risto Mejide

EP / MADRID Laura Escanes ha querido dedicarle unas emotivas palabras al hijo de Risto Mejide en Instagram mientras disfruta con él de unas inolvidables vacaciones en Cerdeña.

La 'influencer' no ha dudado en publicar una fotografía donde declara lo importante que es el pequeño en su vida: "Aún me acuerdo del miedo que tenía cuando te conocí por primera vez. No sabía qué ibas a significar para mí, ni yo para ti. Y desde ese día es imposible imaginar mi vida sin ti. Sin vosotros. Sin nosotros".

Unas palabras que ha acompañado de una fotografía de ambos en mitad del campo. Una estampa de lo más idílica que demuestra la buena relación que existe entre el pequeño y la mujer de Risto Mejide. Y es que ni Laura ni el publicista han negado nunca que formen una auténtica familia junto a Julio, el hijo que tuvo Risto con la presentadora Ruth Jiménez.