La grata sorpresa de Yana Olina a David Bustamante

EP / MADRID David Bustamante ha vuelto a los escenarios después del desagradable incidente que vivió en Elche. Olvidado este asunto de las pedradas, el cantante cántabro volvía a reencontrarse con su público en una noche de lo más especial.

Con lleno absoluto, Bustamante salía al escenario para entregar lo mejor de sí mismo sabiendo que entre todos los espectadores se encontraba alguien muy especial para él. Yana Olina, su compañera en 'Bailando con las estrellas', decidió dar una sorpresa al artista junto a otros compañeros de programa.

Así de emocionado se mostraba David en su cuenta de Instagram donde quiso materializar el momento con una foto de grupo: "Hoy estás 3 personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo! @minimorante @inesferrero7 y mi @yanaaolina GRACIAS!!!".

Por su parte, Yana Olina piropeaba a David de esta forma: "Hoy por fin he asistido a uno de tus concierto. Me he quedado cautivada... cuanta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y como lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti".

Unos mensajes que alimentan aún más los rumores de relación entre ambos. ¿Habrá pronto una confirmación oficial o se trata simplemente de una bonita amistad?