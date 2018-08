Le desvela su fantasía sexual y responde con una sonrisa de oreja a oreja

Lorena y José Miguel, participantes de 'First Dates' Cuatro

A.S. Lorena, una sevillana de 25 años, se presentaba en 'First Dates' como una chica algo especial con carácter como su mayor defecto. Un hecho que pareció no importarle a José Miguel, también sevillano, y con quien la joven tuvo química desde el primer momento.

Lorena se confiesa diferente en lo que a gustos se refiere y José Miguel podría ser el chico diferente que estamos buscando #FirstDates708 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/t1DwL9fMj0 — First dates (@firstdates_tv) 16 de agosto de 2018

La cita fue sobre ruedas, pero el programa les reservó el mejor momento para el final. La diana de los deseos fue la clave para que los jóvenes mostrasen su afecto el uno por el otro. José Miguel tenía que rebelar su mayor fantasía sexual y Lorena se lo puso fácil.

"Dime una" dijo finalmente la participante al ver a José indeciso. "La fantasía sexual que él tiene es hacerlo en la playa. A mí me parece algo sencillo, yo ya la he tenido, así que sin problema", confesó Lorena.

Por último, el mensaje dentro de una bola sorpresa pedía a la pareja un beso de tornillo. La guinda de pastel que José y Lorena cumplieron sin problemas momentos antes de acceder a una segunda cita.