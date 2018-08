Tamara Gorro saca su lado más reivindicativo

EP / Madrid Tamara Gorro es una fiel defensora de la Gestación Subrogada, por lo que lucha cada día por visibilizar esta causa y por su legalización en España. Como en numerosas ocasiones hemos visto, está dispuesta a llegar hasta donde haga falta para que muchas personas puedan cumplir la ilusión de su vida y formar una familia con hijos biológicos mediante este método.

En esta ocasión, Tamara ha vuelto a mandar un contundente mensaje acerca de este tema y es que, hace un tiempo, la colaboradora de televisión viajó hasta Estados Unidos para realizar un reportaje sobre la Gestación Subrogada, método por el que pudo cumplir su sueño y tener a su primera hija, la pequeña Shaila. "Ellas son gestantes, maravillosas mujeres que solo quieren la felicidad de los demás. Mañana voy a publicar TODO y ahí comprobaréis que existe gente con buen corazón. Además, daré mi opinión, sincera y directa sobre lo que está ocurriendo con las veinte familias atrapadas en Ucrania. Como he dicho en los stories, tengo indignación, rabia, dolor e impotencia. NO ES JUSTO y no voy a parar. Esas personas con sus bebés tienen que regresar a España SÍ o SÍ", explica Tamara en su cuenta oficial de Instagram.

Hay quien discute a Tamara Gorro su idea de legalizar la Gestación Subrogada en nuestro país porque lo consideran "vender el cuerpo de las mujeres pobres a personas ricas". Sin embargo, la influencer ha explicado en multitud ocasiones que hay familias que llegan a hipotecarse de por vida para poder realizar esta acción y que hay multitud de mujeres que lo realizan para ayudar a otras familias a ser felices y no por dinero. Tanto es así, que la gestante de su hija biológica Shaila tiene una situación económica privilegiada en Estados Unidos e incluso marido e hijos.

Sea como sea Tamara no va a parar de luchar para que todo el mundo pueda recurrir a la Gestación Subrogada sin tener que poner tierra de por medio para ello, y la vez, anima a su familia virtual a que no bajen los brazos mediante su lema "lucha, fuerza, constancia. La palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario".

Actualmente, Tamara Gorro está viviendo la vida que siempre había soñado. La llegada al mundo de su hijo Antonio ha significado mucho para ella y es que se ha convertido en el mejor compañero de juegos de la pequeña Shaila. Además, están en trámites para ampliar la familia por adopción, debido a las dificultades de Tamara para quedarse embarazada y para poder dar la oportunidad de ser feliz y tener una familia a quien que lo necesite.