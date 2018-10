'El Hormiguero', criticado por lo que ha ocurrido con Aitana

M. García 'El Hormiguero' recibió en la noche del jueves a Aitana. La benjamina de 'Operación Triunfo 2017' visitó a Pablo Motos para hablar de su música y de sus nuevos proyectos. Por eso, a los seguidores de la cantante les cabreó la manera en la que transcurrió el programa.

La sección en la que Nuria Roca y Pablo Motos hacen gala de sus décadas de relación caldeó los ánimos en las redes sociales ya que creen que el invitado "queda un poco de lado".

Los comentarios criticando a 'El Hormiguero' por haber dejado a Aitana en un segundo plano cuando tenía que haber sido la protagonista de la noche no se hicieron esperar.

Esta sección me parece un insulto, se deja al INVITADO/A completamente de lado #AitanaEH — Carlos Hortensius (@HortensiusF) 25 de octubre de 2018

a alguien le importa un pimiento la sección de Nuria Roca? #AitanaEh @El_Hormiguero aburre mucho últimamente — TheRetroHater (@retrohater21) 25 de octubre de 2018

De verdad llevan a Aitana y se ponen a hablar de ellos? ??#AitanaEH — marta (@katevvi) 25 de octubre de 2018

me prece vergonzoso que dediquen más tiempos a mierdas que hacen los colaboradores como Núria Roca y Pilar Rubio que hacer una entrevista en condiciones a la invitada #AitanaEH — ???????? (@rogerarthens) 25 de octubre de 2018

Su primer disco, en noviembre

Pese al momento en el que la joven no entró mucho en juego, Aitana trajo buenas noticias para sus seguidores. La artista sacará su primer disco dividido en dos partes: "Yo quería hacer dos partes con un intermedio de unos dos meses porque ahora devoramos más que consumimos". Además, añadió que "a finales de noviembre va a salir la parte uno de mi disco y se llamará 'Tráiler'".

Un nombre que es toda una declaración de intenciones, puesto que "es como un adelanto de lo que va a venir". La catalana comentó que esta primera entrega estará compuesta por seis canciones que incluyen un remix de su éxito del verano: "Estoy muy contenta y hay un remix de 'Teléfono' con Lele Pons y voy mañana a Los Ángeles para grabar el videoclip con ella".

El flequillo por un Grammy

Como la mayoría de invitados que pasan por el programa, la cantante de 'Teléfono' tuvo que enfrentarse a una batería de preguntas realizada por las hormigas.

"¿Te cortarías el flequillo por un Grammy?", quiso saber uno de los muñecos, a lo que Aitana respondió rotunda: "Esa pregunta no tiene mucho sentido, quiero que me den un premio por mi música no por mi flequillo". "Pero imagínate que te dicen 'sólo te lo damos si te cortas el flequillo’", ha replicado la hormiga. Ahí parece que la cantante si aceptaría recibir el premio.