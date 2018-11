'GH VIP': Verdeliss, sexta expulsada de la edición

M. García El trio autobautizado como 'La Resistencia' se ha roto este jueves. Verdeliss se ha convertido en la sexta expulsada de 'Gran Hermano VIP', y con su salida, El Koala y Miriam Saavedra continúan en el concurso como dúo.

La 'youtuber' contaba con el mayor handicap de un concursante del 'reality' ya que era uno de los perfiles más desconocidos para gran parte del público. Sin embargo, con su sencillez y su sensatez a la hora de afrontar los problemas de la convivencia se ganó el apoyó y el cariño de la audiencia, consiguiendo ser la menos votada en numerosas nominaciones.

Desde el principio, la joven se unió a Miriam Saavedra en su cruzada contra el resto de la casa y, con el paso del tiempo, construyó una alianza irrompible con la peruana y El Koala, que se ha roto este jueves con su expulsión.

Verdeliss es la espulsada Demostrando hasta su último minuto de concurso lo buena y gran persona que es#GHVIPGala8 #SomosLaAudiencia1N pic.twitter.com/iK6KQvgJpc — Sr.Amargado ???? (@SrAmargadoGH) 1 de noviembre de 2018

"No los veía transparentes"

Una vez en el plató, Verdeliss ha hecho un repaso de su experiencia en el programa. "Koala y Miriam han sido dos apoyos muy fuertes. Con ellos he podido sentirme yo, sin que me juzgaran", ha comentado. La joven aseguró no haberse sentido cómoda con Makoke, Ángel Garó o Mónica porque "no los veía transparentes".

Pero el que se ha llevado la peor parte ha sido el humorista: "No volvería a convivir jamás con él. He sufrido un desencanto, he ido teniendo decepciones que me han hecho desvincularme de él". No obstante, la ya exconcursante del reality ha reconocido que es muy exigente consigo misma y con el resto de sus compañeros y ese, quizás, ha sido su gran fallo.

Lágrimas por Verdeliss

Cuando le tocó despedirse de sus compañeros, Verdeliss tuvo un mensaje muy especial para sus dos grandes apoyos de la casa: Miriam Saavedra y El Koala. "Os quiero mucho a los dos y me llevo dos grandes compañeros de viaje", les decía la 'youtuber' antes de dirigirseal resto de sus compañeros. Estas palabras hicieron llorar a la peruana y al cantante, a quienes la expulsión de Verdeliss les ha dejado hundidos.