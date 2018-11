'OT 2018': El feo gesto con Sabela en la firma de discos

M. García Los concursantes de 'Operación Triunfo' vivieron el sábado 2 de noviembre su primer encuentro con los seguidores del programa. Los once triunfitos que se encuentran dentro de la Academia se dividieron en tres grupos. Así, mientras unos se quedaron en Barcelona, otros viajaron a Madrid y a Zaragoza.

Natalia, Julia y Sabela fueron las que se trasladaron a la capital aragonesa. Allí, algunos fans del concurso de TVE dejaron de lado e ignoraron a la gallega, algo que indignó a varios asistentes, que no dudaron en grabar y compartir el momento en Twitter.

#OTDirecto3NOV Que es esto pasan a recoger el papelito y ya? Sabela esta ahí también... Joder no me canso de decirlo dadle mucho amor ?? pic.twitter.com/L79asGYCG7

Pese a ser ignorada por varios fans que asistieron a la firma de discos, la gallega tiene muchos seguidores que no tardaron en manifestar su rabia e indignación en Twitter.

ME ACABO DE LEVANTAR Y LO PRIMERO QUE HAGO ES VER COMO VAN LAS FIRMAS Y ME ENCUENTRO CON QUE HAY GENTE QUE SALUDA SOLO A JULIA Y A NATALIA MALDITA SEA LOS ODIO LO QUE YO DARÍA POR CONOCERLA A SABELA MALDITOS Y USTEDES LA TIENEN AHÍ Y PASAN DE ELLA #OTFirmas18 #OTDirecto3NOV

Me sale por todas partes el vídeo en el q las fans pasan de Sabela BASTA YA por favor que me se me revuelve el estómago y me entra mucha impotencia

TENÉIS LA EMPATÍA EN EL CULO #OTFirmas18 #OTDirecto03NOV