'First Dates' vive su primera cita CODA

M. García Los CODA son aquellas personas que han nacido de padres sordos, pero son oyentes. Es el caso de Adrián, un joven que escucha perfectamente y que se maneja a diario con la lengua de signos. En 'First Dates', el castellonense ha tenido una cita con su antagonista: un sordo de padres oyentes.

"Parece que los oyentes tenemos que relacionarnos con los oyentes y los sordos con los sordos, pero no es así. Yo me he criado con sordos y tengo esa identidad, tengo el 'tic sordo'. Soy muy observador, por ejemplo. Hago más caso a mi lado sordo que al que escucha", ha explicado Adrián en el 'momento confesionario'.

Por su parte, Jordi estaba deseando conocer a un chico oyente con el que poder relacionarse ya que, como dice él, "en la comunidad de sordos nos conocemos casi todos y no me ha gustado ninguno". Y es que el barcelonés ha confesado que nunca ha tenido pareja.

Desde el principio, ambos comensales han estado muy a gusto el uno con el otro. Se han comunicado en todo momento en lenguaje de signos y, pese a la diferencia de edad (12 años), han aceptado darse una segunda oportunidad para conocerse mejor.