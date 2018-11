'GH VIP': Emoción desbordada de Aurah al ver imágenes de su hijo

V.S.M. La última gala de 'Gran Hermano VIP' dejó a Aurah como nominada. La joven canaria llegó al confesionario para compartir con Jorge Javier sus impresiones tas las nominaciones. Aurah se sinceró con Jorge Javier y le mostró sus miedos y temores por lo que está viviendo en la casa, especialmente con Suso, y lo que se encontrará cuando salga al exterior. En concreto, Aurah pensaba en su día a día con su pequeño Nyan. Al nombrar al niño Aurah no podía contener la emoción y le confesaba a Jorge Javier sus angustias por no poder verle. En ese momento, el presentador le comunicó que no era lo habitual en el concurso, pero que iban a hacer una excepción. A la vez la pantalla del confesionario de 'GH VIP' empezó a proyectar imágenes del hijo de Aurah, que solo ella podía ver.

Aurah puede ver la imagen de su hijo en el confesionario #GHVIPGala10 pic.twitter.com/JyuHLutoMV — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de noviembre de 2018

La reacción de Aurah fue de lo más emocionante. Totalmente desbordada en lágrimas y sollozos, la joven gritaba lo "precioso" que veía a su bebé. A la vez, explicaba que lo veía "feliz y sonriente". Además, Aurah destacó que Nyan "estaba de pie", un hecho que le alegró enormemente como madre. "Te quiero, te amo, mi amor", gritaba una desconsolada Aurah.

?? Si te has emocionado con la sorpresa de Aurah #GHVIPGala10 pic.twitter.com/lRAUYUwAyc — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de noviembre de 2018

La emoción de Aurah fue tal que Suso tuvo que entrar al confesionario a consolarla, antes de que ésta pudiese reencontrarse con el resto de sus compañeros.