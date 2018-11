R. R. Martin presenta 'Fire & Blood', sobre la Casa Targaryen

EP/Madrid Los fans de Juego de Tronos llevan años esperando a que George R. R. Martin termina la sexta y penúltima novela de la saga Canción de Hielo y Fuego en la que se inspira la serie Juego de Tronos. Y si la espera está siendo larga para el fandom, es porque el escritor está teniendo bastantes problemas con el texto.

Este mes el autor publicará un libro llamado Fire & Blood, en el que se contará la historia de la Casa Targaryen hasta el Rey Loco, padre de Daenerys. Algunos seguidores se han indignado porque Martin haya escrito este libro sin completar Vientos de Invierno. Pero según el autor, escribir Fire & Blood es un juego comparado con la novela.

"He estado peleando con ella durante años", dijo Martin a The Guardian refiriéndose a la sexta novela. "Vientos de Invierno no es tanto una novela como una decena de novelas, cada una con un protagonista diferente, cada una con un elenco diferente de personajes y antagonistas, aliados y amantes que les rodean. Y todas ellas se entrelazan de manera extremadamente compleja".

"Así que es muy, muy desafiante. Fire & Blood por el contrario era muy simple. No es que sea fácil, me costó varios años terminarlo, pero sí que es más simple"; añadió en referencia al próximo libro.

Martin también reveló una pequeña parte de su proceso a la hora de enlazar todas éstas historias cruzadas, en el que se incluyen "muchos pedazos de papel con garabatos" y la consulta de las páginas de Wikia sobre Juego de tronos, en las que consulta información sobre los personajes.

"Hay días en los que me siento por las mañanas con mi taza de café, me sumerjo en la página y cuando me despierto ya está oscuro y mi café está frio. Y entonces me doy cuenta de que he pasado el día en Poniente", añadió el afamado novelista.

Por el momento, Martin no ha revelado cuándo tendrá terminado Vientos de Invierno, pero Fire & Blood saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre como aperitivo. Para ver la última temporada de Juego de tronos habrá que esperar a la primera mitad de 2019, sin fecha de estreno prevista por HBO.