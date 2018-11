'OT 2018': Marilia, la Cepeda de la edición, sale expulsada

M. García Tanto se comparó a Marilia con Cepeda, que acabó cumpliéndose la profecía. Tres nominaciones seguidas se anotó el gallego, otras tres la canaria y ambos terminaron expulsados en la novena gala de 'Operación Triunfo'. Eso sí, la concursante se marchó con la cabeza bien alta y como toda una reina.

Marilia interpretó 'Only Girl (In the World)' de Rihanna, algo totalmente distinto de lo que venía haciendo en las últimas semanas. Este cambio de registro sorprendió para bien, pero no le sirvió para continuar en la Academia una semana más. Fue Marta la que consiguió salvarse con el 53% de los votos gracias a Foreigner y su 'I Want to Know What Love Is'.

Marta y María, nuevas nominadas

En la décima gala de OT 2018', María y Marta deberán enfrentarse al voto de la audiencia al ser las nominadas de esta semana. La madrileña se volcó a nivel interpretativo pero no ha mejorado sus imprecisiones vocales que, a estas alturas del concurso, no se pueden pasar por alto. La andaluza se ha visto expuesta a la nominación por tercera vez, segunda consecutiva, porque ha dejado de creer en sí misma desde el momento en el que cogió respeto a los agudos.

Los otros dos concursantes expuestos por el jurado han sido Famous y Julia. El sevillano, que se ha visto en la cuerda floja porque no ha conseguido transmitir toda la emoción necesaria con el bolero que le otorgaron, se ha salvado por decisión de la Academia.

La gaditana, en cambio, ha cruzado la pasarela después de que sus compañeros la salvasen. Pero tiene que tener mucho cuidado con la voz. Y es que se ha visto en peligro por sus problemas con las cuerdas vocales, que intenta suplir "con potencia descontrolada, volumen más allá de lo normal".