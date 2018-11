Aurah, sobre la actitud de Suso: "Si hubiese contestado, se habría vuelto más loco"

M. García Aurah se enfrentó al tercer grado durante 'GH VIP: El Debate'. La recién expulsada respondió a las preguntas que los colaboradores y Sandra Barneda le iban realizando, la mayoría centradas en su noviazgo con Suso. Como era esperar, la joven fue preguntada por las actitudes machistas de su pareja y su permisividad en la convivencia.

Una vez fuera de Guadalix, la canaria admitió que ha visto declaraciones de su pareja que no le han gustado nada: "Hay comentarios que no me gusta que se digan ni sobre mí ni sobre ninguna mujer del mundo. Me parecen tan fuertes...". La exconcursante se refería a las críticas de Suso sobre su aspecto físico.





Pero la actitud machista de Suso ha ido más allá, llegando a pedirle a su novia que no utilizara escotes tan provocativos. "Es verdad que mis escotes son exagerados para los pechos que tengo, pero nadie me tiene que decir cómo tengo que vestir. No salté porque vi a un Suso inseguro. Quise tapar esa llama que se estaba avivando. Si yo hubiese contestado, se habría vuelto más loco", justifica Aurah.

Tras estas palabras, la presentadora de 'El Debate' animó a la canaria a sentirse libre de vestir como quisiera: "Espero que te pongas los escotes que te dé la gana si a ti te gusta, porque nadie te tiene que decir cómo vestir". Por su parte, Belén Esteban advirtió a la joven de que su relación con Suso ha sido muy tóxica.