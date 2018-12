El romántico beso de Sandra Barneda y Nagore Robles en pleno directo

Ep / Madrid Hace bastante tiempo que Sandra Barneda y Nagore Robles han dejado de ocultar su amor, pidiendo incluso la colaboradora a la presentadora que se case con ella y mientras espera una respuesta derrochan amor y complicidad a raudales traspasando incluso la pantalla.

Y a pesar de que la relación entre Nagore y Sandra era un auténtico secreto a voces, ambas intentaban desde el plató de 'El Debate' de 'Gran Hermano VIP' guardar las distancias fieles a su profesionalidad, pero parece que ya no pueden ocultar más lo mucho que se quieren tal y como han demostrado en el programa de este domingo.

Los concursantes del reality tenían esta semana como prueba meterse en la piel de los protagonistas de 'Grease', y como no podía ser de otra manera los colaboradores del debate se sumaron a la prueba dejándose llevar por el baile y el cante. Lo que nadie esperaba es que participaría hasta la presentadora.

Después de que Tony Spina y Makoke y luego Miguel Frigenti y Belén Esteban se metieran en la piel de Sandy y Danny Zuko, Nagore retaba a Sandra Barneda y aunque en un principio se negaba ante la petición del público y de los colaboradores terminó cediendo, escondiéndose con Robles detrás de la pantalla para salir al ritmo mientras aseguraba que no sabía cantar y le pedía ayuda.

Sin saberse las letras ambas se arrancaron con un divertido baile dando lugar al momentazo de la noche, mientras entre risas Nagore sorprendía a todos dando un beso a su pareja. Acto seguido Sandra explicaba: "Belén el otro día me echó la bronca y me dijo que soy muy poco justa", a lo que Belén explicaba: "Me ha gustado que salgas a bailar, y es que el otro día, aquí, estábamos haciendo bromas, que se besaron Aramís, Miguel... Nagore se levantó a dar un beso a Sandra y dijo que no y me pareció muy mal, pero hoy me has demostrado que muy bien", respondiendo Makoke: "¡Ahora que se besen!".

Y ante estas palabras Sandra fue tajante con un "pues mira" y lanzándose a besar a Nagore, que ante el romántico gesto se tapó la cara con un inmenso aplauso por parte del público y la sorpresa de los colaboradores. Un momento que demuestra que Nagore y Sandra se encuentran en su mejor momento y están más enamoradas que nunca, por lo que no nos extrañaría que dentro de muy poco las veamos camino al altar.