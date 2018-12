'OT 2018': Las redes alucinan con las canciones de Amaia y Alfred en la gala navideña

M. García La gala navideña de 'Operación Triunfo 2018' pintaba muy interesante después de que se anunciara la participación de Amaia y Alfred. La audiencia esperaba volver a ser testigo de una actuación estelar de los artistas, pero se llevaron una gran desilusión. Los extriunfitos, que se conocieron e iniciaron una relación durante su paso por la Academia, rompieron recientemente y el distanciamiento que existe entre ambos es innegable.

Durante su actuación, el catalán interpretó 'Et vull veure', un tema que escribió precisamente para Amaia. Algunos se esperaban que la navarra se uniera a él en el escenario, ya que la ganadora de 'OT 2017' participó en la versión oficial, pero no ocurrió. Alfred lo solventó enlazando la canción con 'Wonder' y 'Desde la Tierra hasta Marte'.

Cuando llegó el turno de Amaia, su elección musical dejó a más de uno ojiplático. La pamplonica cantó al piano 'Perdona (sí que sí)', su colaboración con Carolina Durante, grupo con cuyo vocalista principal (Diego Ibáñez) se la relaciona sentimentalmente.

Este detalle dejo a muchos fans sorprendido, que lo interpretaron como una guerra abierta entre los dos cantantes.

Ay, Alfred canta la canción que cantaba con Amaia él solo. Lo ha superado. Sale Amaia y canta la canción que ha sacado con su nueva pareja. #OT18GalaNavidad pic.twitter.com/0gUaEb2u8I — PA' LOCA TÚ, CA?VA. (@Nuuurialopz) 26 de diciembre de 2018

