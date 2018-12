El desnudo de Sofía Suescun tras discutir con Alejandro Albalá

M. García Entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá ya no hay nada. Tras muchas idas y venidas, la relación entre ambos terminó, pero aún quedan muchas dudas por resolver. El último enfrentamiento que tuvieron fue en 'Viva la Vida', cuando la navarra se sorprendió al ver que Albalá todavía sentía mucho por ella. Pero la ganadora de 'Supervivientes 2018' y 'GH 16' tiene muy claro que todo ha acabado.

El ex de Chabelita acudió a 'El diván de Viva la Vida' y confesó todos sus sentimientos por Sofía, algo que no hizo más que empeorar la situación que existía entre ambos. Y es que la navarra tuvo una actitud bastante dura con el joven, lo que provocó que éste abandonará el plató. Ahora, a través de un mensaje de Instagram, la ganadora de 'GH 16' ha querido mostrar que ya no siente nada por Albalá.

"Reseteando", escribió Suescun junto a una imagen semidesnuda que compartió en la red social. La joven posaba en la orilla de la playa, con la melena al aire y en la que tan solo llevaba la parte de abajo del bikini.

A por un nuevo reto

Los nombres de Alejandro Albalá y Sofía Suescun podrían encontrarse en la lista de los posibles concursantes de 'GH Dúo'. Y es que la polémica que existe entre ambos generaría muchos contenidos cada semana. El programa no se ha pronunciado al respecto y, de momento, los únicos participantes confirmados son Irene Rosales, Kiko Rivera, Antonio Tejado y Candela Acevedo.