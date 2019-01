El mensaje oculto y premonitorio de Anne Igartiburu en las Campanadas

MADRID/ EP Anne Igartiburu ha sido una de las grandes protagonistas de las Campanadas para recibir el 2019. Vestida de rojo de Lorenzo Caprile, la vasca es uno de los santos y señas de la Nochevieja tanto ya casi como las uvas.

Anne ha pasado por muchos estilos de Caprile y atrás quedó el vestido del 2005 con transparencias desde la Puerta del Sol que dejaba entrever su ropa interior, dejando estupefactos a la mitad del personal.

A punto de cumplir 50 años (el próximo 18 de febrero de 2019), Anne no juega en la franja de las transparencias ni de vestidos arriesgados, ella sabe que juega a caballo ganador y que su look va a ser uno de los más aplaudidos, respetados y vistos, y que aunque cuerpazo tiene, no está para ese look del 2005 que fue de lo más comentado sin necesidad de redes sociales.

La mujer de Pablo Heras-Casado, uno de los directores de orquesta más importantes a nivel mundial, ha lucido este año un traje muy de acompañar al célebre director en uno de sus conciertos, con una preciosa manga abullonada en forma de flor firmado por la aguja de Lorenzo Caprile de nuevo. Y es que Anne, cada vez es más clásica y de tradiciones en cuestión de despedir el año y recibir al nuevo. Rojo, mismo tipo de vestido y Caprile... El maestro español sabe mucho y sabe mucho de televisión por eso cada año más se centra en la elaboración de un vestido para primer plano, o plano corto donde toda la magia resida ahí, sin necesidad de que los cámaras de televisión tengan que estar abriendo y cerrando plano para ver todo el look de la presentadora. De hecho este año, es que ni se ha visto el modelo al completo que era de corte sirena.

Con una gran corte de seguidores son muchos los que se preguntan que le pide al año y a quién rinde su tribuno personal. Igartiburu, no solo está con la cabeza puesta en las uvas y el carrillón sino en rendir homenaje a las personas e ideas que son relevantes en su vida.

"Este año hay cuatro elementos que destacaré", comentaba la vasca en sus redes sociales.

Anne Igartiburu rinde homenaje a los voluntarios y misioneros españoles, tributo 1

Los voluntarios de este país que son muchos ¡Muchísimos! Más de dos millones, (que estén contabilizados) que entregan su tiempo, energía y voluntad, a personas y causas que lo necesitan. Sin olvidarnos de los más de 14.000 misioneros por todo el mundo.

Anne Igartiburu, tributo 2 añora a Ramón García y Raffaella Carrá

Una preciosa estrella, el tributo número 2 de Igartiburu: "Otro pequeño tributo que quiero rendir hoy es a una forma de hacer televisión. Mi adorada Raffaella Carrá merece una mención aparte en este medio y quería tener algo que le perteneciera".

Anne Igartiburu recuerda en la campanadas a su marido Pablo Heras-Casado y a Juan Luis Iborra

Además, también ha querido recordar a su esposo con el que vive una permanente luna de miel y al gran director y guionista Juan Luis Iborra con el que guarda una gran relación como han mostrado en las redes. Iborra, creador de los grandes números de Telepasión, subía una foto las navidades de 2016: "Esta estrella, que lleva además un año clave en mi vida, porque conocí a mi marido Pablo Heras Casado, se la regaló a su vez la gran Raffaella a Juan Luis Iborra ¡otro maestro! ¡Gracias!".

Anne Igartiburu, tributo 3 valora en las campanadas a las mujeres y aboga por una unidad entre nosotras

Luchando por la mujer siempre y gran deportista, Anne Igartiburu no podía por menos que rendir un sincero homenaje a la mujeres, a las deportistas de élite que ganan medallas, y a lo indefenso que sigue estando el colectivo mujer: "Ellas, la Selección de Fútbol Femenina son las protagonistas de mi tributo 3 en estas Campanadas de TVE. Lo que ellas significan para mí. Son las campeonas que nos han dado una gran alegría este año y, ¡portaré su medalla en la Puerta del Sol! ¡Claro que sí!"

El momento me too de Anne Igartiburu con las Campanadas, venía con un gran mensaje para pensar y reflexionar, en el que apuesta por concienciar y por invitar a que más que nunca, las mujeres estén unidas: "No lo olvidemos... Salir a correr, aun hoy tiene sus peligros. Practicar deporte sola es arriesgado pero no por ello vamos a dejar de estar unidas. Por las mujeres, por su integración, por ir todos juntos de la mano de una manera sana y comprometida".

Anne Igartiburu, se lleva a mecano a las campanadas. es su tributo 4

Muchos os sorprenderéis y os preguntaréis, por qué Anne Igartiburu ha querido rendir su tributo número 4 con una pulsera a Mecano y, además no lo ha hecho con otro grupo o cantante.

Sin duda, la presentadora que todos recordaremos por sus '¡Hola, Corazones!' no da puntada sin hilo, y su último tributo ha sido al gran grupo español que fue tan internacional y que se creó hace casi 40 años.

En cuanto a la pulsera, como ha contado ella misma en sus redes sociales es de la propia Ana Torroja, que ha lucido durante muchos años, y la ha conseguido a través de Roberto Leal: "Esta pulsera pertenece a Ana Torroja y le ha acompañado en gira muchas veces en su carrera musical junto al grupo. (...) ¡Gracias Ana! ¡Y a mi compañero Roberto Leal por hacer de mensajero!". Y es que Roberto y Torroja han sido compañeros de trabajo en Operación Triunfo.

Para Anne, este grupo que fue tan internacional y dominó el mundo del star system nacional e internacional, ha supuesto mucho y marcó su adolescencia. Así, lo contaba así en sus redes: "¡¡Aquí va mi tributo 4!! Un homenaje a Mecano y lo que ha significado en nuestras vidas. ¡Y cómo no! La canción ‘Un año más’. ¡Esta noche desde la Puerta del Sol haré mi pequeño homenaje a su música que marcó una época y que sigue en nosotros! Ese fue el primer disco que yo compré con mis ahorros ¡¡Aún lo tengo!!".

Quién le iba a decir a Anne, que esa canción de ‘Un año más’, marcaría su vida camino y que sería como una premonición en su vida... Desde hace 13 años, ella sí que puede decir que Un año más ha dado las Campanadas...

Esa canción de ‘Un Año Más’, le va como anillo al dedo y fundamenta la realidad año tras año:

En la puerta del sol

Como el año que fue

Otra vez el champagne, y las uvas

Y el alquitrán, de alfombra están

Los petardos que borran sonidos de ayer

Y acaloran el ánimo

Para aceptar, que ya, pasó uno mas

Y en el reloj de antaño

Como de año en año

Cinco minutos más para la cuenta atrás

Hacemos el balance de lo bueno y malo

Cinco minutos antes de la cuenta atrás

Marineros, soldados, solteros, casados

Amantes, andantes y alguno que otro

Cura despistao

Entre gritos y pitos los españolitos

Enormes, bajitos hacemos por una vez

Algo a la vez

Y en el reloj de antaño

Como de año en año

Cinco minutos más para la cuenta atrás

Hacemos el balance de lo bueno y malo

Cinco minutos antes

De la cuenta atrás

Y aunque para las uvas hay algunos nuevos

A los que ya no están echaremos de menos

Y a ver si espabilamos los que estamos vivos

Y en el año que viene nos reímos

1, 2, 3 Y 4 y empieza otra vez

Que la quinta es la una

Y la sexta es la dos

Y así el siete es tres

Y decimos adiós y pedimos a Dios

Que en el año que viene

A ver si en vez de un millón

Pueden ser dos

En la puerta del sol

Como el año que fue

Otra vez el champagne y las uvas

Y el alquitrán, de alfombra están...

Para los que busquen la pulsera en el look de Anne, que sepáis que la llevaba oculta en su brazo izquierdo, debajo de su manga. Como si de una novia se tratara, Anne ha lucido todos sus tributos sin que nadie los viera... y han estado con ella a modo de buena suerte.