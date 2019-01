Miriam Saavedra, de reina en 'Sálvame' a ser destruida por Carlos Lozano

EP/ MADRID Miriam Saavedra se ha convertido en un verdadero fenómeno en la cadena Telecinco y en el hogar de muchos espectadores. La que fuera novia de Carlos Lozano y conocida gracias a él, como ella misma incluso recuerda, ganaba la última edición de 'Gran Hermano Vip' y se catapultaba como reina o princesa inca.

La peruana, del mismo país de origen de Mónica Hoyos, primera pareja de Carlos Lozano y con una hija en común, ganaba una edición más que controvertida, con una progresión cuanto menos curiosa. Saavedra se ha encontrado en muchos momentos, por no decir días y semanas, sola, sin que nadie le apoyara ni le hablara. Con sus bailes y sus monólogos evitando escuchar a Mónica Hoyos, llegó a la final y aguantó, sin olvidar que también tiró sus indirectas y directas.

Estos días hemos visto más que subida a Miriam Saavedra tras ser la ganadora del reality show, y de nuevo aparecía más ancha que larga al entrar en Sálvame, muy en su papel princesa inca y hasta resultando un poco intensa.

El caso es que la reina de Saba, tras una llamada de Carlos Lozano acababa por los suelos, llorando, destruida... En menos de dos horas de comienzo de programa, Miriam pasaba de ser la reina que se comía el mundo a volverse chiquita.

La peruana no quiso reconocer que tras salir del programa había acabado con Carlos Lozano en cuerpo y alma, y dejaba solo ver que sí que se habían visto y que habían hablado. Lozano entraba con toda la artillería pesada dispuesto a cargar contra la que fuera su novia. Los improperios no se quedaron cortos como os contábamos.

Al final, Miriam Saavedra destruida, reconocía sin ningún problema pero entre lágrimas: "Yo soy conocida por Carlos y gracias a él, he entrado en el programa por él, porque él fue el que me propuso".

El presentador televisivo por excelencia de los 90, o uno de ellos, no tenía en reparo en hablar duramente de su exnovia y de amenazar con contar cosas sobre ella, algo que extrañaba a los colaboradores y la presentadora Carlota Corredera: "Me amenaza con lo de Hugo, pero lo sacó él. No me gustó como vino Hugo, pero fue Carlos la cabecilla de contarlo". Y reconocía Saavedra: "Que yo me equivoqué y estaba confundida y no jugué limpio. Pero no fui infiel con él, no tuve sexo".

Según Miriam Saavedra, Carlos Lozano había mostrado una actitud dominante: "Él me ha dicho de todo, no me ha pedido que deje la tele, (pero me dice que en la tele) solo puedo hablar de él". Y explicaba sin poder contener las lágrimas y con el rímel haciendo mella que Lozano estaba: "Menospreciándome como siempre... Me decía que no tenía talento", explicaba la joven que tan enamorada ha estado de Carlos que el presentador le decía siempre que solo podía estar en la tele gracias a él y solo hablando de él.

Viendo, desde la distancia la actitud y progresión de Miriam Saavedra en estas últimas semanas en la tele, se puede decir que necesitaba ganar el programa por ella misma, para demostrarse y quizá demostrar a los demás que era capaz de hacer más cosas y subir un poquito su autoestima, ya que llorando confesaba que ha demostrado en el programa (GH VIP) que puede hacer muchas cosas.

A pesar de todo lo que ha escuchado -no solo hoy sino en otras ocasiones- de su exnovio la joven no quería entrar en más guerra y relataba: "No quiero hablar más porque tengo un sentimiento. A mí me haces daño y no soy vengativa....". Y reconocía que Carlos Lozano es de: "No estoy contigo pues te destruyo". Muy disgustada, declaraba sobre el presentador del hoyelo: "Estoy cansada de que me ningunee".

Miriam Saavedra no ha tenido problema en reconocer y declarar que, evidentemente, a ella se le ha conocido por Carlos Lozano y que: "He hablado de mi vida y de mis problemas pero ahora, quiero esforzarme e informarme y demostrar que puedo hacer otras cosas".

Miriam finalmente acababa muy reforzada por los que van a ser sus compañeros de trabajo ya que Carlota le ha anunciado que si ella quiere puede ser su colaboradora: "Para nosotros será un placer".