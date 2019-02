La 'tinerfeña' Giosy Moltino conquista a Paulina Rubio con 'Satisfaction'

De 24 años, de Nápoles, pero residente en Tenerife. Así es Giosy Moltino, que trabaja como cantante en diferentes hoteles la isla. La joven actúo en la noche de este lunes en las Audiciones a Ciegas de 'La Voz', el célebre programa de Antena 3.

Moltino puso en pie a los espectadores al interpretar una versión de 'Satisfaction' de la reina del soul Aretha Franklin. La residente en Tenerife conquistó con toda su garra a Paulina Rubio, que no ha dudado en darse la vuelta ante su actuación e incluirla en su equipo.

"Cansada de prejuicios hacia su persona por su imagen", Giosy decidió participar en esta edición del programa de Atresmedia para "demostrar su parte más sensible y que la gente olvide su apariencia cuando la escuchen cantar".



La tercera representante canaria

Junto con Moltino, son ya tres representantes de Canarias los que han pasado a formar parte del equipo de los coaches de 'La Voz', --.

La primera fue la grancanaria Beatriz Pérez, vocalista de 'Última llave'. Fan incondicional de Luis Fonsi", eligió un tema del artista puertorriqueño, "Nada es para siempre" y que sin quererlo, protagonizó una de las mayores anécdotas de esta edición del programa: Durante la actuación, Antonio Orozco, bloqueó a Fonsi, porque "le quiere" según dijo después el catalán. Finalmente, tuvo que decidirse entre Antonio Orozco y Pablo López y finalmente escogió formar parte del equipo del malacitano.

La segunda, de Tenerife, es Jessy Rospo que canta también de manera habitual en los hoteles de la isla. De 47 años, llegó a 'La Voz' para "demostrar que la edad no es un problema para triunfar en la música aunque con miedo a que los jóvenes puedan hacerle sombra". Optó por el tema 'Total eclipse of the heart' de Bonnie Tyler y enamoró a Paulina Rubio.