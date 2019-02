Lia Kali, impresiona con su voz en 'Los Asaltos' de 'La Voz'

V.S.M. 'Los Asaltos' de 'La Voz' han vuelto a vivir otro momento único. Lia Kali saltó al escenario para interpretar el mítico tema de Etta James 'I just want to make love to you'. Su actuación fue un auténtico espectáculo por su manera de versionar este clásico, además de por la fuerza y pasión que derrochó la artista.

Las caras de los 'coaches' y sus ayudantes eran un poema. No podían dar crédito a la puesta en escena de esta catalana, que demostró su valía con su interpretación.

Su voz desgarrada dejó sin palabras al jurado de 'La Voz' y se convirtió en una de las actuaciones más aplaudidas de los últimos Asaltos de 'La Voz' en Antena 3.