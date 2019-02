Natacha Jaitt publicó un tuit premonitorio antes de su muerte

Ana Gil Natacha Jaitt, concursante de la sexta edición de Gran Hermano fue hallada muerta el sábado 23 de febrero en una cama de una sala de fiestas en Buenos Aires. El cuerpo no presentaba signos de violencia, pero son muchas las incógnitas alrededor de su muerte. La autopsia ha confirmado que el fallecimiento fue consecuencia de "una insuficiencia respiratoria,edema agudo de pulmón y fallo multiorgánico".

Sin embargo, la concursante publicaba hace unos meses un tuit en el que explicaba "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit".





AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit ??. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018

La exconcursante publicaba estas palabras hace menos de un año,. Además, Jaitt denunció a principios de febrero. En estas últimas semanas la argentina visitó varias veces los tribunales para ratificar la denuncia y pedir justicia. Natacha incluso afirmó "Si quedan en libertad, los mato yo".

Ulises Jaitt, hermano de Natacha, y su abogado presentarán una querella ante las extrañas circunstancias de su muerte para resolver todas las incógnitas que quedan abiertas.