Mónica Naranjo confiesa sus peores experiencias sexuales en 'El Hormiguero'

Ana Gil La cantante Mónica Naranjo acudió este jueves a ‘El Hormiguero’ para hablar sobre su nuevo trabajo, un vinilo de su primer disco, ‘Monica Naranjo’, con el que celebra sus 25 años en la música.

Además la artista estrenará en Telencinco su programa ‘Mónica y el sexo’, una docu serie con la que Mónica ha recorrido varios países para descubrir las diferentes formas de vivir la sexualidad. En este nuevo proyecto televisivo la cantante estará acompañada por José Carbacho, Boris Izaguirre y Ana Milán.



Mónica aprovecho el tema para hablar de sus experiencias sexuales más extrañas y curiosas y afirmó que

Pablo Motos pedía a la artista que compartiera con el público alguna de sus experiencias en la cama y la cantante se animó a contar una: “Un día, con mi pareja, estaba en plena faena. Yo estaba encima calbalgando, él debajo, y me di cuenta de que se estaba escurriendo por la cama. Entonces, le agarré fuerte y le puse en el centro de la cama. Pero ahí se acabó el rollo”, contaba la cantante. “Me dijo que era muy masculina, un marimacho. Si solo le salvé de caerse”, continuaba explicando la cantante ante el asombro de Pablo Motos.

Además la cantante confesó que tras su divorcio vivió la época más dura de su vida. “Me separé en marzo. Los dos primeros meses pensé que moría de la pena, pero luego me hice una capsulitis y cambién el chip” afirmaba Naranjon. Sin embargo, también admitió que ahora se encuentra en buen momento y que “no hemos venido aquí para sufrir, sino para ser felices”



“Cuando una persona está mal, atrae cosas malas. Por lo que hay que cambiar el chip” @monicanaranjo nos habla de lo bien que se encuentra en este momento #MónicaNaranjoEH pic.twitter.com/fGW107P8lW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 28 de febrero de 2019

Pablo Motos entregó a la invitada la tarjeta de ‘Club Platino’, tarjeta que se entrega a los invitados que han acudido muchas veces al programa. Después de recibirla Mónica preguntaba “¿Puedo pedir lo que quiera?, Pablo motos asintió y la cantante continúo “¿Qué tal un poco de agua? ¿O después me podéis hacer llegar al camerino un gin-tonic? Pablo Motos prometió a la invitada que cuando llegase al camerino tendría su gin tonic.