Carlota Corredera y su zasca a Rafa Mora

EP / Madrid Parece que Rafa Mora no acaba de encontrar su sitio en el plató de Sálvame. El colaborador vuelve a estar en la cuerda floja con uno de sus compañeros. Esta vez, el valenciano ha tenido que vérselas, nada más y nada menos, que con Carlota Corredera.

Si todos conocían su enemistad con Chelo García Cortés, pocos sabían que Rafa tampoco hacía muy buenas migas con la presentadora del programa. La gallega no ha tenido ningún problema en recriminar al extronista de Mujeres y Hombres y viceversa porque consideraba que no estaba siendo nada conciso al hablar de la actitud de María Jesús Ruiz dentro de Gran Hermano Dúo.

Ante esta queja, Rafa se quedaba bastante tocado y Carlota continuaba diciéndole: "Yo te presento como colaborador, como tú no me respetes como presentadora vamos a tener un problema". Unas palabras a las que él respondía tímidamente mientras Corredera continuaba diciéndole: "Tú, de momento, tienes que acatar lo que yo te diga que soy la presentadora. Entonces, si te pido que seas conciso eres conciso. Y no te tengo que dar explicaciones".

Este encontronazo no es el primero en viven en este 2019 pues a comienzos del mes de febrero, Carlota Corredera ya le tuvo que llamar al orden: "¡A ver cuándo os dais cuenta de que esto no es un colegio, es un trabajo!".