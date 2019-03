'First Dates': Así ha sido la peor primera cita de la historia

A.G 'First Dates' decidió experimentar en una de sus citas y organizó un encuentro entre dos jóvenes que eran polos opuestos. Uno de los comensales era Juanlu, "un friki de los videojuegos" que nunca antes había tenido una cita. "En el amor me ha ido mal, de hecho, nunca he tenido pareja ni siquiera una cita, esta es la primera", explicaba el comensal. "Es que no soy mucho de salir por las noches y esas cosas", añadía.

Juanlu no es chico de tomar confianza rápido. ¿Conseguirá Yaiza que deje la timidez a un lado? #FirstDates858 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/rGqOCidTSj — First dates (@firstdates_tv) 18 de marzo de 2019

La otra protagonista de la cita era Yaiza, una extremeña que no dudó en descartar a Juanlu como posible pareja. La joven reconoció que todo era debido a que Juanlu admitió tirar "más a la derecha' políticamente y ella se definía como "anarquista".

El cúmulo de desacuerdos fue cada vez mayor: "No comparto tu opinión y no me veo con una persona así", aseguraba Yaiza.

La decisión final fue clara para los dos y Juanlu reprochaba a su cita : "Podría haberse esforzado un poco en la conversación, no ha sido educada porque ha estado con el móvil y debería habérselo guardado y escuchar".