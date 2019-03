El desnudo de Paz Padilla que arrasa en Instagram

EP / Madrid Paz Padilla está de celebración y es que parece que todo lo que toca la presentadora se convierte en éxito y lo último ha sido su cuenta de Instagram, donde la humorista ha conseguido reclutar ni más ni menos que a un millón de seguidores. Y para celebrarlo tiene que cumplir con su promesa. La gaditana había prometido que si alcanzaba la escandalosa cifra se desnudaría y lo compartiría en su perfil para celebrarlo, siguiendo con la tendencia que creó Paco León cuando se quitó toda la ropa para celebrar su número de seguidores en la misma red.

Sin embargo, lejos de quitarse la ropa la presentadora ha recibido una sorpresa en el plató en Sálvame que no esperaba. David Valldeperas ha tapado los ojos de la presentadora, encontrándose con su hija, Anna Padilla, al quitarse el antifaz.

La joven influencer le ha sorprendido con una gran tarta y unos enormes globos dorados, mientras Paz no podía contener la emoción y se quedaba por primera vez sin palabras, para luego reconocer: "He llegado al millón de seguidores gracias a ella, porque ella es influencer y yo la copio".

Luego, la presentadora ha confesado que a veces le quita su ropa, aunque su hija no la deje y ha bromeado que: "Es muy guapa pero no tiene mi gracia". Eso sí, Anna ha dadp paso al vídeo en que los compañeros y seres queridos de la presentadora se dividen sus opiniones sobre si la humorista debería quitarse o no su ropa en redes sociales. En el vídeo ha participado incluso la madre de Paz Padilla, que le pide por favor que no lo haga.

Sin embargo, con su hija como testigo y en pleno directo, Paz Padilla ha compartido la esperada fotografía, tal y como había prometido. Una divertida imagen de Paz Padilla convertida en la Chusa, su personaje en La que se avecina, únicamente con unos calcetines y abrazando una tabla de planchar.