El sorprendente parecido de Sergio Ramos con un conocido actor canadiense

A.G Esta semana Twitter se ha convertido en el espacio perfecto para que los deportistas contacten con protagonistas de la televisión. Pocas horas después de que Gerard Piqué se auto invitara al programa de 'La resistencia' con un tuit, Sergio Ramos ha hecho lo mismo, pero con un actor canadiense.

El futbolista se ha puesto en contacto con el actor Pablo Schereiber, conocido por su actuación en series como 'Orange is the New Black' o 'American Gods', para trasmitirle el gran parecido que la gente ve entre los dos: "¿Cómo estás? Soy un jugador español de fútbol. No sé si te lo suelen decir a ti, pero yo recibo montones de mensajes diariamente que me señalan lo mucho que nos parecemos. ¿A ti qué te parece?¡Encantado de saludarte hermano", publicaba el defensa del Real Madrid en su cuenta personal de Twitter.

.@schreiber_pablo, how are you? I'm Sergio Ramos, a Spanish professional soccer player. I don't know if you get it much, but I receive lots of messages every day telling me that we look like each other. What do you think? ?? Nice to meet you, brother! ?? pic.twitter.com/hmTUi3xfjA