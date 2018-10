David Schwimmer no es el ladrón de cervezas

M. García El ladrón de cervezas de Blackpool (Reino Unido) no es David Schwimmer. Así lo ha confirmado el actor que interpretaba a Ross en 'Friends', que con humor se ha referido a los hechos en Twitter y ha mandado un mensaje a las autoridades británicas.

Después de que el vídeo del doble del protagonista de 'Friends' se hiciese viral, el actor se ha hecho eco de la noticia y ha querido aclarar lo ocurrido. "Oficiales, lo juro que no soy yo. Como podéis ver, estaba en Nueva York. A los trabajadores de la Policía de Blackpool, suerte con la investigación", ha escrito en sus redes sociales.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR