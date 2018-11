El elenco de 'The Big Bang Theory' desconoce el final: "Hubo lágrimas y abrazos"

EP Todo lo bueno llega a su fin. Y después de doce años liderando la pequeña pantalla, 'The Big Bang Theory' se despide con un final aun desconocido para los protagonistas de la sitcom. Así lo ha afirmado Johnny Galecki, Leonard Hofstadter en la ficción, quien espera que el desenlace sea muy emotivo.

"Solo espero que lo que hagamos en ese capítulo final justifique que todos los personajes acaben llorando porque es lo que los actores haremos", dijo el intérprete del físico a News.com.a. Galecki no ha revelado nuevos detalles sobre la trama final porque asegura que los desconoce. "No me hago el interesante, es que no lo sé", aseguró.

El actor ha comparado el final de la serie, creada por Chuck Lorre y Bill Prady, con un largo viaje. "Sigo pensando que una buena alegoría para eso, es cuando estás en un largo viaje y piensas: 'Puedo seguir. Estoy feliz. Todavía tengo energía. Aun puedo andar varios kilómetros más'. Pero cuando sales de la autopista, te das cuenta que 'No. Deberíamos terminar el viaje ahora", comparó.

"El último episodio es algo que hemos discutido por muchos, muchos años y hay muchas variables y opciones", señaló. "No creo que alguien esté en desacuerdo sobre el final pero eso no significa que fuera una discusión fácil. Hubo muchas lágrimas y muchos abrazos", recordó.

"Aunque la serie tuviera 35 temporadas, esa conversación sería inevitable y habría sido igual de difícil y de emotiva", dijo. Su compañera de reparto Kaley Cuoco añadió: "Siempre he dicho que si por mi fuera, interpretaría este personaje [Penny] a los 80 años. Aun me cuesta digerir que esté llegando a un final".

El último capítulo de 'The Big Bang Theory' llegará en 2019.