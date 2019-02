HBO comenzará a rodar la precuela de 'Juego de Tronos' este verano

EP / Madrid Es innegable que Juego de Tronos ha marcado un antes y un después en la televisión, y en concreto en la programación de HBO. Más allá del muro que derribará la octava y última temporada de la creación de David Benioff y D.B. Weiss, HBO ya está planeando la programación que rellenará ese futuro incierto.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, respondió a la tan temida pregunta: ¿Y después de Juego de Tronos... Qué? El propio Bloys aclara que hay material preparado más allá de las novelas de George R.R. Martin, y de la precuela confirmada que empezará su rodaje en verano de 2019.

"No quiero que HBO se convierta en una cadena que transmita solo precuelas de Juego de Tronos o la misma Juego de Tronos. Esta serie ha sido algo espectacular para nosotros, pero estamos haciendo una parrilla más amplia y diversificada", comentó a The Hollywood Reporter. Durante 2018, la cadena estrenó una programación amplia y diversa que acorta la espera hasta el estreno de la serie protagonizada por Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner, etc.

El director de programación también confirmó el inicio del rodaje, durante este verano, de la precuela de Juego de Tronos: "Sería una locura no intentar sacar la precuela y ver más del increíble universo que George R.R. Martin ha creado, pero hemos de tener cuidado de no repetirnos demasiado".

Juego de Tronos no es la única serie que concluye su andadura en HBO. Otros pesos pesados del servicio de streaming cobran protagonismo, como la segunda temporada de Big Little Lies, o la última temporada de Veep antes del esperado estreno de la serie Watchmen, basada en la película de Zack Snyder. En 2018 estrenaron títulos tan carismáticos como Westworld, La sucesión, Heridas abiertas o True Detective.

Casey Bloys también tuvo palabras para la polémica generada en torno al documental Leaving Neverland, proyectado en el festival de cine de Sundance y centrado en los presuntos abusos a menores que Michael Jackson cometió en vida. "Cualquier persona que piense que es una calumnia, que se reserve ese juicio hasta que lo vea. Es un documental muy potente", comentó durante la entrevista.

HBO despedirá a Juego de Tronos por todo lo alto, con el estreno de la octava y última temporada, el 14 de abril de 2019. En España, además de por HBO, se podrá ver por Movistar +