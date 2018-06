'Juego de Tronos': Las hilarantes fotos del reencuentro entre Emilia Clarke y Jason Momoa

A pesar de que Daenerys se despidió de Khal Drogo en la primera temporada de 'Juego de Tronos', los actores que dan vida a ambos personajes han mantenido su amistad hasta la fecha. Emilia Clarke y Jason Momoa se han reunido 7 años después de la muerte de éste en la pantalla, y el resultado ha sido una colección de hilarantes imágenes.

Con motivo del final del rodaje de la octava y última temporada de la ficción, el equipo celebró una fiesta a la que Momoa acudió junto a sus antiguos compañeros de reparto.

Tanto el actor como Clarke inmortalizaron el momento en Instagram con una serie de imágenes en las que aparecían haciendo divertidas poses junto al Trono de Hierro. "Para vuestra información... Esto es lo más cerca que estaré de hacer ese paso de Dirty Dancing. Sí, mi hombre está sentado. Sí, no hay lago. Y sí, no tengo ni idea de por qué no me levanta por encima de su cabeza. (Me gustaría tomarme un momento para agradecerle al alcohol el coraje para intentar (Me gustaría tomarme un momento para agradecerle al alcohol el coraje para intentar esto)", bromeó la actriz.



Por su parte, Momoa dedicó un emotivo mensaje a su esposa en la ficción, usando incluso el cariñoso mote que le daba en la pequeña pantalla. "Luna de mi vida, cada vez que te dejo mi cara duele de tanto sonreír. Te quiero".

La celebración dio mucho de sí y Momoa también tuvo tiempo de hacerse fotos con otro célebre miembro del reparto: Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow. "Estoy muy agradecido de ser parte de la mejor serie de la tierra. Me siento honrado de poder venir a Irlanda y celebrarlo con mis amigos. Solo estoy aquí por los besos, los abrazos y la cerveza negra", aseguró el intérprete. Además, el actor posó junto a Peter Dinklage (Tyrion), Mark Addy (Robert Baratheon), Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley-West (Samwell Tarly) y los showrunners, David Benioff y D.B. Weiss.