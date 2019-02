'Juego de Tronos': ¿Sabes qué significan las trenzas de Daenerys Targaryen?

EP / Madrid En Juego de tronos no se deja nada al azar. Ni las localizaciones, ni el vestuario... ni el peinado de sus personajes, como muchos fans suspicaces ya sospechaban. Esta vez las teorías apuntan directamente a Daenerys Targaryen y sus ya reconocibles (y habituales) trenzas. Una forma de homenaje al pueblo dothraki, que usaba este peinado para determinar qué guerrero acumulaba más victorias.

Los más meticulosos han recorrido los rubios cabellos de la Madre de Dragones y han sacado unas conclusiones que no resultan "descabelladas". Las trenzas del personaje interpretado por Emilia Clarke han variado desde la temporada 1, donde puntualmente ha llevado el pelo suelto, hasta la séptima temporada, volviéndose un auténtico laberinto de ondulaciones y de mechones trenzados.

En los primeros episodios Viserys, hermano de Daenerys, vende a la pequeña de los Targaryen a los dothrakis para casarla con Khal Drogo. En una de las secuencias, riñe a Daenerys por aclimatarse de forma tan rápida a las costumbres y a la estética dothraki, comentando que será ella quien trence próximamente el cabello a su hermano. "No tienes derecho a una trenza. Aún no has logrado victorias" le contradice Dany.

Parece que con el paso de las temporadas esa pelea con su hermano se materializó en un laberinto de trenzas, como homenaje a la costumbre dothraki, y Daenerys ha variado la cantidad de trenzas en su cabello. Esta se hace en función de las victorias que ha cosechado durante las siete temporadas de Juego de Tronos. ¿En la octava lucirá el pelo suelto tras la primera derrota a manos de los Caminantes Blancos? El 14 de abril se sabrá la respuesta con el estreno de la última temporada de Juego de Tronos.