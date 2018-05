Twitter estalla contra Antena 3 por lo sucedido con 'La Catedral del Mar'

U.M. Este miércoles 23 de mayo ha iniciado su emisión la ficción 'La Catedral del Mar'. A pesar de los buenos datos de audiencia, las redes se llenaron de comentarios críticos con lo que ocurrió en su estreno. Y es que, como de costumbre en las series de las cadenas de televisión españolas, el horario de comienzo fue la causa del enfado de los espectadores.

Los usuarios de Twitter coincidieron en valorar de forma negativa que 'La Catedral del Mar' comenzara casi a las 23:00 horas. Por otro lado, también hubo bastantes comentarios de aceptación sobre la calidad del nuevo producto de Antena 3. Sin embargo, los que más se repitieron fueron los primeros.

#lacatedraldelmar Me ha gustado. Pero lo que no puede ser es que empiece a las once de la noche. Hace 15 años las series acababan a esa hora. Imposible seguirla si no es por otro medio.