Una nueva teoría de 'Friends' abre un intenso debate en Twitter

U.M. En 2004 finalizó una de las comedias más queridas de la televisión norteamericana, 'Friends'. Desde entonces, muchos seguidores no sólo no han dejado de visualizar una y otra vez los episodios míticos de la serie, sino que además han ido apareciendo durante años diferentes teorías y explicaciones sobre la ficción.

La última de ellas está protagonizada por los personajes Ross (David Schwimmer) y Monica (Courteney Cox), que en 'Friends' eran hermanos. La humorista estadounidense Emily Heller ha sido la que ha despertado el debate: "Me acabo de dar cuenta de que tuvieron que hacer a Monica y a Ross hermanos porque de otra manera los 'friends' habrían estado del lado de Carol en el divorcio".

Just realized they HAD to make Monica & Ross brother and sister otherwise all the F€R€I€E€N€D€S would have stuck with Carol in the divorce — Emily Heller (@MrEmilyHeller) 12 de mayo de 2018

Heller se refiere al inicio de la sitcom, cuando Ross acababa de divorciarse de Carol al descubrir que era lesbiana y tenía un romance con su amiga Susan. Estas palabras no han pasado desapercibidas en Twitter y muchos seguidores de 'Friends' no han dudado en contradecir este hecho o sumarse a esta opinión.

"Siempre he sentido que Ross no era un 'verdadero' amigo. No estoy seguro de que ninguno de ellos se hubiera relacionado con él si no fuera el hermano de Monica", asegura un usuario, mientras otro añade argumentos a la explicación: "Phoebe se hubiera quedado con Monica, que se hubiera quedado con Carol. Joey aún estaría del lado de Phoebe y, honestamente, Chandler y Joey eran mucho más cercanos de lo que Ross lo era con Chandler. Rachel se hubiera ido con Carol porque en ese universo la habría conocido a ella y a Susan en vez de a Ross".

I've always felt like Ross wasn't a 'real' friend. Not sure any of them would have hung out with him if he wasn't Monica's brother. — Svenjamin (@Roook) 12 de mayo de 2018

Phoebe would stick with Monica who would've stuck with Carol. Joey would stick with Phoebe, and to be honest, Chandler and Joey were much closer than Ross was with Chandler. Rachel would go with Carol because in this universe, she would've met Carol and Susan instead of Ross. — me (@Mardarins) 13 de mayo de 2018

Otros usuarios no se han mostrado tan de acuerdo con este bulo. "Él era el pegamento que los unía a todos... hermano de Monica, compañero de habitación en la universidad de Chandler. Chandler sólo conocía a Monica por Ross, Joey sólo conocía a algunos de ellos porque respondió al anuncio de Chandler en el que buscaba compañero. Él era el único nexo entre los chicos y las chicas", comenta una de estas voces.